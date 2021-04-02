Представництво президента звернулося до СБУ через гастролі російського коміка

Відзначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатами моніторингу представництвом виявлено, що Абрамов в серпні 2019 незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетинання адміністративного кордону з тимчасово окупованих півостровом, затверджений постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова в Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".

У зв'язку з порушенням Абрамовим правил перетинання адміністративного кордону при в'їзді в тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим в 2019 році, представництво звернулося в ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості при проходженні порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення за Абрамова.