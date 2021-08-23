Представництва Кримської платформи працюватимуть і в інших країнах, - Зеленський

"Кримська платформа буде існувати не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти - там будуть відкриватися ті чи інші напрямки, пов'язані з деокупацією Криму", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

Президент також нагадав, що ідея створення такого майданчика виникла у нього після зустрічі в нормандському форматі, на якій було запропоновано не піднімати тему півострова.

"Коли я піднімав тему Криму, мені сказали: це питання не піднімається. Я запитав: а де це питання піднімається? І ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну - це правда, а де предметно обговорюється питання мілітаризації, деокупації Криму, всі проблемні гуманітарні, соціальні питання і т. д.? Такого майданчика немає", - зазначив він.

Тому тепер буде існувати "Кримська платформа" - об'єднаний офіс з фахівцями, які щодня працюватимуть не тільки в столиці.

За словами Зеленського, декларацію за результатами установчого саміту повинні підписати 45 країн, однак, зазначив він, документ є відкритим, тому інші держави теж зможуть приєднатися до цієї декларації.

"Упевнений на сто відсотків, будуть приєднуватися", - сказав він і додав, що є країни, які не можуть підтримати цю платформу з різних причин, політичних або економічних, в тому числі і через тиск Росії.