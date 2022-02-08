Представники уряду розробляють заходи для підтримки бізнесу в Україні, - Свириденко

Під час обговорення йшлося про важливі для бізнесу питання, такі як збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції та необхідність оновлення трудового законодавства.

"Економіка країни демонструє тенденцію до стабільного зростання. 2021 рік показав ріст ВВП на рівні 3,2%. Ми мали найвищий доларовий ВВП за всю історію України - майже 200 млрд грн", - нагадала Свириденко.

Так, цього року планується втілити декілька проєктів, що допоможуть бізнесу активніше розвиватися. Йдеться про термомодернізацію будівель, доступну іпотеку під чесні 5%, проєкт зрошення земель на півдні України та проект "Машинобудування: кредитування та лізинг 5%".

Також триватиме курс на зменшення державного сектору шляхом залучення приватних інвесторів та відкритої приватизації. Зазнає вдосконалення і корпоративна реформа. Зокрема, триває робота над тим, аби урядовий Номінаційний комітет працював ефективніше.

"Нарощування експорту залишається пріоритетом. У першу чергу, через регіон Пан-Євро-Мед і цьому сприятиме укладена нещодавно угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство, для цього вже маємо зафіксоване фінансування у Державному бюджеті", - додала міністр економіки та зазначила, що всі ці заходи дозволять Україні розвиватися навіть всупереч усім зовнішнім загрозам.