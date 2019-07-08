Представники миколаївської ОПЗЖ виступили в підтримку "Опоблоку"

Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" заявила про вихід з партії Бойка-Медведчука і закликала своїх прихильників голосувати на парламентських виборах за партію "Опозиційний блок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

Зазначається, що причиною такого вчинку стало те, що в прохідну частину списку партії "Опозиційна платформа - За життя" включені люди з попередньої влади і одіозний націоналіст Ілля Ківа. Члени миколаївської організації ОПЗЖ звинуватили керівництво партії у змові з колишньою владою. Такі дії, на думку миколаївських опозиціонерів, не відповідають тим цілям і завданням політсили, йдеться в повідомленні.

"Останні події з формуванням партійного списку показали: партія "За життя" повністю відмовилася від раніше заявлених принципів, стала слухняним виконавцем волі попередньої влади", - йдеться в заяві регіональної організації "Опозиційної платформи - За життя".

В регіональній осередку партії заявили, що керівництво політсили в особі Вадима Рабіновича і Сергія Льовочкіна надало команді колишньої влади третину умовно прохідній частині списку.

"На яких умовах у списку з'явилися люди з абсолютно чужою нам всім, в першу чергу, величезному числу членів партії ідеологією – не важливо. Не будемо припускати, що керівництво партії отримало якісь фінансові вигоди. Важливо інше – так звана партія "Опозиційна платформа "За життя" перестала існувати як сила, на яку можуть розраховувати виборці. Сьогодні це – не опозиційна і не партія", - додали в партійній організації.

"У Миколаївській регіональній організації проведено збори представників усіх районних та міських партійних організацій області. Ми ухвалили одноголосне рішення: вийти з лав партії "За життя" як такої, що втратила нашу довіру. На виборах 21 липня ми закликаємо прийняти відповідальне і зважене рішення і підтримати єдину політичну силу, яка відображає та захищає інтереси народу України - "Опозиційної блок", - наголошується в заяві.