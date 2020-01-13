Представники Микита намагаються взяти контроль над "Київметробудом", - ЗМІ

Незважаючи на позицію Міністерства юстиції та його глави Дениса малюська, який пообіцяв не допустити захоплення ПАТ "Київметробуд", представники скандального екс-голови "Укрбуду" Максима Микита намагаються повернути контроль над підприємством. Про це повідомляє "Обозреватель", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, ще 17 грудня голова наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарев, екс-гендиректор компанії Володимир Петренко та юрист Михайло Ільяшев провели засідання наглядової ради, де призначили главою підприємства Олександра Метелиці.

У свою чергу, нотаріуси Микита навіть змогли внести відповідні дані до Держреєстру. Однак пізніше скандальне призначення було скасовано міністром юстиції Денисом малюська, який скликав антирейдерську комісію.

Однак, незважаючи на позицію Мін'юсту і обіцянки малюська не допустити захоплення підприємства, представники бізнесмена шукають можливість "захопити" "Київметробуд".

Нагадаємо, проти захоплення ПАТ "Київметробу" виступив колектив підприємства. Співробітники провели мітинг, де висловили свою незгоду з незаконним призначенням на пост гендиректора Олександра Метелиці. У коментарях ЗМІ вони пояснили свою позицію тим, що тільки при нинішньому законному керівника Василя кобилу "Київметробуд" вперше за останні 6 років увійшов в інтенсивний графік робіт, а співробітникам почали своєчасно і в повному обсязі виплачуватимуться зарплати.

Також ЗМІ змогли викрити Микита у маніпуляціях, коли той намагалися обґрунтувати правомірність своїх дій.