Представники великого бізнесу підписали меморандум

Представники 9 українських фінансово-промислових груп підписали меморандум взаємодії влади і бізнесу, який закріплює принципи ведення бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

У меморандумі перелічені 15 принципів ведення бізнесу, яким повинні слідувати підписанти: незалежність Нацбанку, виконання умов угоди асоціацію з ЄС, прозорість і простота податкової системи, судова і антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, доступ до інформації про кінцевих власників підприємств, підтримка конкуренції та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів

"В Україні унікальний економічний консенсус. Ми отримали шанс зменшити корупцію, захистити право власності і спростити ведення бізнесу", - сказав економіст Андреас Аслунд, який підготував меморандум.

Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії "Укрлендфармінг", Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС", Андрій Ставніцер (група "ТІС"), Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній "Бурізма" Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинського, "Епіцентр" Галини і Олександра Герег.

Серед підписантів форуму немає співвласника "1+1" Ігоря Коломойського і його бізнес-партнерів.

"Було два бізнесмена, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їх прізвища я називати не буду", – сказав Аслунд.