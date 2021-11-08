Представники бізнесу заявили, що списання вагонів за віком призведе до втрати робочих місць 

Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів до нормативного призведе до колапсу на ринку вантажних перевезень та катастрофічного зриву відвантаження продукції. Це, своєю чергою, потягне за собою падіння надходжень до бюджету та втрати робочих місць. Тому необхідно не списувати вагони за віком, а посилити контроль за їхнім технічним станом.

Про це йдеться у листі до президента Володимира Зеленського від представників провідних галузей економіки України, який підписали, зокрема, ОП "Укрметалургпром", ВООРТ "Федерація роботодавців транспорту України", Української зернової асоціації, Всеукраїнського конгресу фермерів, ГС "Аграрний союз України", асоціація "Союз птахівників України", УНПА "Укркокс", ВГО "Асоціація платників податків України" та багато інших.

Як сказано у листі, наказ Міністерства інфраструктури, який передбачає обмеження строку експлуатації вантажних вагонів до нормативного, призведе до одночасного списання 75 тисяч вагонів, або 43% робочого парку, вже до 2028 року.

"Парку, що залишиться, буде недостатньо для забезпечення перевезень залізницею. Дефіцит лише піввагонів складе близько 38 тис. од. Враховуючи, що наразі погіршуються операційні показники УЗ (обіг напіввагону вже становить 7,3 доби), дефіцит зросте до 48 тис. одиниць. Існуючі вантажобудівні потужності не зможуть компенсувати такий дефіцит в даний проміжок часу", - сказано у листі.

За оцінками експертів, для заміщення 75 тис. вагонів до 2028 року бізнесу потрібно буде витратити 107 млрд грн, а отже - не будуть профінансовані інші важливі інвестиційні та соціальні проекти.

"Штучний довгостроковий дефіцит вантажних вагонів, викликаний впровадженням проекту наказу, призведе до росту цін на вагони, а отже - до підвищення витрат підприємств та зниження їх конкурентоспроможності, скорочення промислового виробництва та експорту, катастрофічного зриву відвантаження сировини та готової продукції, втрати робочих місць та відрахувань до держбюджету", - наголошується у листі.

Також, підкреслюють підписанти, втрати вантажопотоку залізниці можуть скласти близько 20%, або 60 млн тонн на рік. У тому числі - експортних руди, зерна, вугілля для енергетики, та щебеню для проекту "Велике будівництво".

"До проекту наказу не надано жодних доказів та розрахунків, підкріплених статистикою, на користь того, що експлуатація вагонів понад нормативний строк є недоцільною. Світова ж практика показує, що провідні країни світу (США, країни ЄС) орієнтуються на максимально можливе продовження строку корисного використання вагонів", - пояснюється у листі.

Саме тому підписанти закликають президента Володимира Зеленського не вводити ніяких обмежень щодо строку служби вагонів, натомість - в найкоротші терміни розробити та представити для публічного обговорення документи, які запровадять в Україні європейську систему контролю технічного стану вагонів та їх допуску до експлуатації.

"Зважаючи на сказане, просимо не допустити прийняття рішення, яке може поставити під загрозу економічну безпеку через штучний довгостроковий дефіцит вагонів, і дати Кабінету міністрів доручення напрацювати альтернативні ефективні пропозиції щодо покращення ситуації на ринку вантажних вагонів", - резюмується у листі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало скорочення до 2028 року строку експлуатації вантажних вагонів до 22 років.

Для цього МІУ ініціювало підписання Меморандуму між УЗ, банками та вагонобудівними заводами, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук заявив, що ця програма передусім вигідна олігарху Ігорю Коломойському, вагонобудівні заводи якого отримають багатомільярдні замовлення.