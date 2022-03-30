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Представників РФ і Білорусі не хочуть бачити в Бухенвальді в пам'ятні дні

Борис Романченко (Фото: twimg.com)
Автор: Константин Широкун

Представників Російської Федерації та Білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи з нагоди звільнення в'язнів Бухенвальда і Дора-Міттель і припинення функціонування самих концентраційних таборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Deutsche Welle.

Директор Меморіального фонду німецьких концтаборів також нагадав світовому суспільству про загибель колишнього в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка в результаті обстрілу Харкова російськими ракетами.

Раніше ми писали, що окупанти вбили в Харкові 96-річного в'язня нацистських концтаборів. Чоловік пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау і Берген-Бельзен.

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