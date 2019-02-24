Представник України на Євробаченні-2019 офіційно не затверджений, - НСТУ

Фото: логотип Нацвідбору на Євробачення (НСТУ)

Остаточне рішення щодо представника України на Євробаченні ухвалить Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ), яка є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019", ще не вирішила, чи підписуватиме договір із цьогорічним відібраним учасником. Як інформує РБК-Україна, про це повідомила член правління НСТУ Олександра Кольцова в коментарі "Громадському".

Зокрема, як зазначила Кольцова, суспільний мовник ще має прийняти остаточне рішення та затвердити співачку MARUV як представника на міжнародному конкурсі від України на Євробаченні. Так, у НСТУ є 48 годин, аби підписати договір. Сама MARUV має відповісти на деякі питання щодо умов договору упродовж 24 годин.

"Зараз ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, дослухаємося до суспільства. В суспільстві зараз є різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність у Росії, може представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV", - сказала Кольцова.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що рішення НСТУ щодо участі MARUV у Євробаченні, яке у травні відбудеться в Ізраїлі - у Тель-Авіві - НСТУ ухвалить згодом.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Ізраїльська державна корпорація телерадіомовлення ("Кан") і Європейський мовний союз заявили офіційно, що вокальний конкурс "Євробачення-2019" відбудеться в Тель-Авіві.