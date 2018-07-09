Що пророкують зірки на 9 липня: гороскоп на сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 липня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler
Гороскоп на 9 липня 2018 року - астрологічний прогноз для представників кожного знака Зодіаку. На що радять звернути увагу зірки, кому слід бути уважним сьогодні, а на кого чекає успіх у всіх починаннях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Якщо ви не хочете зайвої уваги до своєї персони, намагайтеся піти в тінь. Але не занадто далеко: є перспектива привабливої знайомства.
Фото: Телець (pixabay.com/maggyona)
Ваша надмірна наполегливість може зіграти з вами злий жарт. Ризикуєте нарватися на образливу критику на свою адресу.
Фото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)
Ваш внутрішній голос вас не підведе сьогодні. Правильне рішення буде прийматися імпульсивно. Не їжте і не пийте холодного.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Намічаються серйозні сімейні проблеми, причому через дурниці. Не час проявляти характер. Прогулянка на природі добре заспокоїть нерви.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні спостерігається певний занепад сил і перепади настрою. Бажано приділити увагу здоров'ю і поповнити раціон вітамінами.
Фото: Діва (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні великий ризик втратити або забути щось цінне. Бажано відкласти на потім ті справи, які не вийшло відразу вирішити.
Фото: Терези (pixabay.com/maggyona)
Перш ніж ухвалити важливе рішення, ще раз зважте всі "за" і "проти". Вечір добре повісті в колі сім'ї і близьких друзів.
Фото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)
День сприятливо присвятити відновленню старих дружніх контактів. Не дайте емоціям взяти верх над вашим розумом.
Фото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)
Зірки радять уникати конфліктних людей і участі в суперечках. Зберіть компанію друзів і вирушайте на природу - це кращий варіант вихідного дня.
Фото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)
Вас чекає несподіваний прибуток: можливо, варто купити лотерейний квиток. В любовній сфері намічаються приємні зміни.
Фото: Водолій (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні не варто намагатися вирішити одночасно кілька питань. Краще присвятити день наведенню порядку або початку ремонту.
Фото: Риби (pixabay.com/maggyona)
Дії ваших друзів можуть поплутати вам плани. Але варто погодитися на їх авантюрні пропозиції. Ви залишитеся задоволені.