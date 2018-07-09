Що пророкують зірки на 9 липня: гороскоп на сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 липня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler

Гороскоп на 9 липня 2018 року - астрологічний прогноз для представників кожного знака Зодіаку. На що радять звернути увагу зірки, кому слід бути уважним сьогодні, а на кого чекає успіх у всіх починаннях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Овен

Якщо ви не хочете зайвої уваги до своєї персони, намагайтеся піти в тінь. Але не занадто далеко: є перспектива привабливої ​​знайомства.

Фото: Телець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Телець

Ваша надмірна наполегливість може зіграти з вами злий жарт. Ризикуєте нарватися на образливу критику на свою адресу.

Фото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Близнюки

Ваш внутрішній голос вас не підведе сьогодні. Правильне рішення буде прийматися імпульсивно. Не їжте і не пийте холодного.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Рак

Намічаються серйозні сімейні проблеми, причому через дурниці. Не час проявляти характер. Прогулянка на природі добре заспокоїть нерви.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Лев

Сьогодні спостерігається певний занепад сил і перепади настрою. Бажано приділити увагу здоров'ю і поповнити раціон вітамінами.

Фото: Діва (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Діва

Сьогодні великий ризик втратити або забути щось цінне. Бажано відкласти на потім ті справи, які не вийшло відразу вирішити.

Фото: Терези (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Терези

Перш ніж ухвалити важливе рішення, ще раз зважте всі "за" і "проти". Вечір добре повісті в колі сім'ї і близьких друзів.

Фото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Скорпіон

День сприятливо присвятити відновленню старих дружніх контактів. Не дайте емоціям взяти верх над вашим розумом.

Фото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Стрілець

Зірки радять уникати конфліктних людей і участі в суперечках. Зберіть компанію друзів і вирушайте на природу - це кращий варіант вихідного дня.

Фото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Козеріг

Вас чекає несподіваний прибуток: можливо, варто купити лотерейний квиток. В любовній сфері намічаються приємні зміни.

Фото: Водолій (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Водолій

Сьогодні не варто намагатися вирішити одночасно кілька питань. Краще присвятити день наведенню порядку або початку ремонту.

Фото: Риби (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 9 липня: Риби

Дії ваших друзів можуть поплутати вам плани. Але варто погодитися на їх авантюрні пропозиції. Ви залишитеся задоволені.