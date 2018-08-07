Що пророкують зірки на 7 серпня: гороскоп на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/M_Caballero)

Читайте гороскоп на сьогодні, 7 серпня, для кожного знака Зодіаку на Styler

Гороскоп на 7 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Овен

Фото і наступні - pixabay.com/maggyona

Перш ніж остаточно прийняти важливе рішення, порадьтеся зі своїм партнером. Все-таки дві голови краще і кмітливіше однієї.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Телець

Сьогодні корисно стримувати негативні емоції, інакше ви можете наламати дров навіть в чистому полі. Сьогодні ймовірні проблеми з серцем.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Близнюки

Постарайтеся уникати людей, з якими ви не знаходите спільної мови. Конструктиву таке спілкування не принесе, а ось нерви добряче попсує.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Рак

Зірки пророкують грошове надходження: можливо, вам варто зіграти в лотерею. В особистому житті очікуються приємні зміни.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Лев

Не беріться одночасно за кілька справ. У вас просто не вистачить рук. Вирішуйте проблеми за мірою їх надходження - так простіше і спокійніше.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Діва

Ваші колеги зіпсують вам плани на вечір. Але не варто на них ображатися: їх пропозиція виявиться привабливим і фінансово вигідним.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Терези

Щоб не привертати до себе підвищеної уваги оточуючих, відступіть у тінь. Але не пропустіть можливість цікавого знайомства.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Скорпіон

Сьогодні вам буде не до лиця надмірна наполегливість. Ви можете незаслужено отримати критичне зауваження на свою адресу.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Стрілець

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, і він вас не підведе. Правильне рішення лежить на поверхні. Не їжте холодного.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Козеріг

Ви ризикуєте через якусь дурницю отримати серйозні сімейні проблеми. Сьогодні не найкращий час для прояву сили характеру.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Водолій

Сьогодні у вас можливий занепад сил і зміна настрою. Постарайтеся приділити увагу здоров'ю і зайнятися фізкультурою.

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня: Риби

Сьогодні через свою неуважність ви ризикуєте втратити щось цінне. Постарайтеся перенести на інший день нетермінові справи.