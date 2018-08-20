Що пророкують зірки на 20 серпня: гороскоп на сьогодні

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Читайте гороскоп на сьогодні, 20 серпня, для кожного знака Зодіаку на Styler

Гороскоп на 20 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Овен

Фото і наступні - pixabay.com/maggyona

Вирішення фінансових проблем може затягнутися, так що бажано включити режим економії і не витрачатися на дрібниці.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Телець

Ви ризикуєте посваритися з колегами через свою впертість. Відкиньте убік особисті амбіції, і тоді можете розраховувати на допомогу.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Близнюки

Зірки рекомендують уникати нав'язливих людей з сумнівними пропозиціями. Ситуації даються не просто так, виймайте корисні висновки.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Рак

Сприятливий день для освоєння нових знань і застосування досвіду на практиці. Будьте готові до пропозиції невеликої халтури.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Лев

Вам будуть легко даватися публічні виступи і розмови на важливі теми. А тому підготуйте свою промову заздалегідь.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Діва

Сьогодні ви зіткнетеся з нерозумінням оточуючих, вас може втомити бесіда з родичами. В якості релаксу підійде ванна.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Терези

День принесе безліч приємних клопотів. Вам доведеться серйозно попрацювати, щоб отримати гідну винагороду.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Скорпіон

Сьогоднішня робота може відняти чимало сил і часу, але не сумнівайтеся - ви з усім впораєтеся. Головне - не пускати все на самоплив.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Стрілець

День гарний для поїздок і переговорів з партнерами. Зірки рекомендують сьогодні уникати серйозних фізичних навантажень.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Козеріг

Ваша наполегливість може зіпсувати взаємини з колегами. Зірки радять змінити своє звичне поведінку.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Водолій

Постарайтеся не обіцяти того, в чому ви не впевнені. Сьогодні не варто приймати однозначних рішень, краще все ще раз зважити.

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня: Риби

Нові люди, що з'явилися в вашому оточенні, можуть відволікати від важливих справ. Не варто звертати уваги на плітки за спиною.