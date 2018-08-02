Що пророкують зірки на 2 серпня: гороскоп на сьогодні

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Читайте гороскоп на сьогодні, 2 серпня, для кожного знака зодіаку на Styler

Гороскоп на 2 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Овен

Фото і наступні - pixabay.com/maggyona

Зірки рекомендують вам стежити за цінними речами, щоб уникнути втрат. Не піддавайте невиправданого ризику свою травну систему.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Телець

Часто потрібне вам рішення лежить прямо перед очима – потрібно тільки його розглянути. Готуйтеся до серйозних витрат.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Близнюки

Сьогодні буде корисно частіше переходити з роботи на відпочинок, інакше вам не уникнути перевтоми. Побавте себе смачненьким.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Рак

Якщо ви отримаєте привабливу, але ризиковану пропозицію, не поспішайте відмовлятися. Постарайтеся зважити всі ризики і не упустити шанс.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Лев

Вам не вдасться сьогодні піти від відкритих сутичок з опонентами, а тому постарайтеся хоча б пом'якшити обопільні напади.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Діва

Готуйтеся ловити приємні новини здалеку. Ваша красномовність та вміння переконувати приверне нових вигідних партнерів у бізнес.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Ваги

Не варто ділитися з оточуючими, оскільки у вашому оточенні з'явився заздрісник. Приготуйте сюрприз коханій людині.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Скорпіон

Зірки рекомендують йти від спілкування з конфліктними особами. Ви ризикуєте витратити сили і час даремно, нікому нічого й не довівши.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Стрілець

Грошове питання сьогодні благополучно вирішується за підтримки ваших однодумців. Орієнтуйтеся на кар'єрне зростання.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Козеріг

Сьогодні дуже добре працює ваша інтуїція, так що ви не потребуєте сторонніх порад. Бережіть руки, оскільки є ризик травми.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Водолій

Хтось із членів сім'ї піднесе вам клопоти, а тому свої плани про відпочинок доведеться відкласти. Не грайтесь з холодним, бережіть горло.

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня: Риби

Постарайтеся сьогодні все робити швидко і точно. У цьому випадку ви встигнете спіймати удачу за хвіст і отримати вигідні дивіденди. Уникайте гучних місць.