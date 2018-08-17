Що пророкують зірки на 17 серпня: гороскоп на сьогодні

Читайте гороскоп на сьогодні, 17 серпня, для кожного знака Зодіаку на Styler
Гороскоп на 17 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.
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Вам сьогодні важливо виглядати на всі сто. Від зовнішнього вигляду буде залежати ваша внутрішня впевненість і самооцінка.
Ризик може бути виправданий, але тільки не сьогодні. Відмовтеся від будь-яких авантюр і проведіть день в усамітненні і спокійній обстановці.
Постарайтеся не переїдати і поберегти шлунок, інакше під вечір є ризик відвертої "помсти" з його боку у вигляді нетравлення.
Ви будете занадто вразливі й уразливі сьогодні, а тому намагайтеся не звертати уваги на дрібні подразники від оточуючих.
Сьогодні у вас добре піде монотонна робота, для якої не потрібна зайва концентрація уваги. Мізкам іноді корисно дати відпочинок.
Зірки рекомендують проявити далекозорість. Ваші сьогоднішні дії в подальшому можуть мати серйозні наслідки.
Намагайтеся не втручатися в чужі справи, особливо якщо вас про це не просять. Інакше ризикуєте нажити собі ворогів з числа друзів.
Прислухайтеся до порад авторитетної людини, і тоді ви отримаєте відповідь на важливе для вас питання. Корисно посидіти на дієті.
Ви не пошкодуєте, якщо знайдете час для відвідування фестивалю або незвичайної виставки. Сильні враження збережуться надовго.
Період підходить для дальніх поїздок і подорожей. Нові знайомства знадобляться для розвитку ділових зв'язків і подальшого бізнесу.
Намагайтеся уникати гучних заходів, навіть якщо вас звуть друзі. Ваш організм просить спокою, прислухайтеся до нього.
Зверніть увагу на можливого недоброзичливця в вашому оточенні. Краще мовчати про свої плани.