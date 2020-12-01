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Головою Львівської облради обрали представника партії Порошенка

Автор: РБК-Україна

Перша сесія Львівської обласної ради розпочала роботу 1 грудня, згідно з рішенням обласної територіальної виборчої комісії. Головою Львівської облради стала Ірина Гримак від "Європейської солідарності".

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що кандидатуру Гримак підтримав 61 депутат з 82.

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У своєму виступі вона подякувала колегам за підтримку та закликала до об’єднання депутатів з різних фракцій для вирішення проблем регіону.

Саме згуртованість, професійність та патріотизм депутатського корпусу, на думку новообраної голови Львівської обласної ради, стануть запорукою злагодженої результативної праці на користь громаді.

"Саме ми, Львівська обласна рада, захищаємо ті цінності, які є важливими для більшості жителів Львівської області. Я впевнена, що в цьому залі всі є союзниками та партнерами. Бо всі ми прагнемо одного - успіху Львівщини та України. В нас одні цінності і одна мета", - наголосила Гримак.

Основне завдання депутатів області, на її думку, полягає в тому, щоб забезпечити європейський рівень стандартів життя в громадах Львівщини.

"Львівщина завжди показувала приклад єдності. Я впевнена, що нашою спільною працею ми продемонструємо всім, нову якість управління. Ми співпрацюватимемо зі всіма, хто прагне розвитку нашої Львівщини і нашої України", - запевнила Гримак.

Нагадаємо, на місцевих виборах Ірина Гримак була першим номером у списку від партії "Європейська солідарність".

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