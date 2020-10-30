Голова КСУ приховав операції з нерухомістю в окупованому Криму, - "Схеми"

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії.

Про це йдеться в розслідувані програми "Схеми".

Як йдеться в сюжеті, Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в кримському селищі Кореїз, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не надав інформацію про це у своїй декларації про майно і доходи.

В декларації Тупицького не згадуються ці операції з нерухомістю, що до рішення КС кваліфікувалося як подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, тобто порушення певної статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Саме її 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Тупицьким визнав не відповідною Конституції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що директор НАБУ Артем Ситник також приховав факт продажу дружиною у 2017 р. земельної ділянки в окупованому Севастополі за 900 000 російських рублів відповідно до законодавства країни-окупанта, зі сплатою мита в її бюджет, і не вказав це в декларації.

Операції з нерухомістю в Криму, що оформлена по договору купівлі-продажу за законодавством Росії і засвідчена російською Федеральною службою державної реєстрації, кадастру і картографії, є незаконною.