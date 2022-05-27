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Підприємства "Метінвесту" передали лікарням понад 100 тонн кисню

Фото: підприємства "Метінвесту" передали лікарням понад 100 тонн кисню (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Підприємства "Метінвест" продовжують постачати кисень до медустанов України. З початку 2022 року металурги виробили й відвантажили 1004 тонни для лікування хворих на COVID-19 та інших киснезалежних пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До початку війни кисень до медичних закладів відвантажували меткомбінат ім. Ілліча, "Азовсталь", "Каметсталь" і "Запоріжсталь". Поставки охоплювали 17 регіонів України.

З 24 лютого, через вимушену гарячу консервацію виробництв, все навантаження лягло на "Каметсталь": у березні комбінат виробив і передав 40 тонн кисню. Наразі відносила роботу й "Запоріжсталь" відновила роботу, і приєдналася до цього життєво важливого виробництва.

"Рівно рік минув з моменту, коли "Запоріжсталь" отримав ліцензію на виробництво кисню для медичних цілей. За цей час ми відвантажили понад 5 000 тонн кисню для порятунку життів людей по всій Україні. Як і раніше, сьогодні "Запоріжсталь" передає його лікарням безплатно", - підкреслив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" також допомагає лікарням та воєнним госпіталям медикаментами та витратними матеріалами: всього від початку війни на ці цілі було спрямовано понад 60 мільйонів гривень. Крім того, компанія передала бійцям на передову 25 тисяч аптечок та турнікетів.

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