Підприємства "Метінвесту" відвантажили лікарням понад 900 тонн кисню

Так, металурги "Каметсталі" з початку березня передали для лікування хворих на COVID-19 понад 90 тонн кисню. Зараз до справи знову приєдналася "Запоріжсталь": після виходу з гарячої консервації металургійне підприємство Запоріжжя виробило й відвантажило вже 20 тонн медичного кисню.

Загалом від початку 2022 року підприємства "Метінвесту" надали медзакладам України 900 тонн життєво важливого газу.

Як відомо, підприємтсва групи "Метінвест" у Маріуполі - Азовсталь та ММК ім. Ілліча, - надавали лікарням кисень, доки ситуація у місті не стала критичною. Так, станом на 27 лютого, ММКІ навіть після переведення в режим гарячої консервації ще 3 дні відвантажував кисень лікарням регіону.

Нагадаємо, "Запоріжсталь“ почала відновлювати роботу після консервації: наразі на підприємстві запускають у роботу дві доменні печі, це дозволить підприємтсву вийти на 40-50% виробничої потужності.