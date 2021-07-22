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Підприємства Коломойського - замовники кампанії з дискредитації формули "Роттердам+", - Вовк

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Київ, Четвер 22 липня 2021 10:57
Підприємства Коломойського - замовники кампанії з дискредитації формули "Роттердам+", - Вовк Фото: колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Підприємства олігарха Ігоря Коломойського з самого першого дня були замовниками кампанії щодо дискредитації формули "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього голови НКРЕКП і колишнього підозрюваного у справі "Роттердам+" Дмитра Вовка.

"Вони були замовниками всієї цієї справи: спочатку займалися дискредитацією, потім займалися спробами оскарження в суді – і всі ці спроби були невдалі. Потім уже перейшли до використання правоохоронних органів", - заявив Вовк.

За його словами, справа із самого початку була політизована. На його думку, ціль Коломойського - зберегти тему "Роттердам+" в медійному полі, щоб і далі тероризувати в тому числі колишнього президента Петра Порошенка.

Для цього Ігор Коломойський вступив в змову з детективами НАБУ, діючи з ними повністю синхронно.

"Ця справа дає можливість виявити дуже широке коло прихованих агентів впливу Коломойського", - додав Вовк.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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