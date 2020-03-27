ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підприємство Бахматюка закупило обладнання для лікарень Івано-Франківської області

Новини » Суспільство     27.03.2020 - 18:37
Підприємство Бахматюка закупило обладнання для лікарень Івано-Франківської області
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За допомогою до "Укрлендфармингу" зараз звертаються медустанови практично зі всієї України

Підприємство ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних закладів Івано-Франківської області обладнання і матеріали, необхідні в умовах епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, представники "Агрокомпанія Прикарпаття" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезінфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні.

"Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", - каже головний лікар лікарні Тарас Масляк.

У компанії відзначають, що за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медустанови практично зі всієї України. Зокрема, підприємство також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні Тернопільської області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легенів, а для Чемеровецької районної лікарні Хмельницької області закупило 4 ультразвукові інгалятори

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) і тваринництвом у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, підприємство "Агро-Край", яке також входить у структуру агрохолдингу Бахматюка, придбало обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.

27 березня в Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат у 10 випадках.

Позачергове засідання Ради заплановане на неділю, - джерело У Львівській області почнуть масово тестувати на коронавірус
Новини України Олег БахматюкбольницаІвано-Франківська областьУкрлендфармінгКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся