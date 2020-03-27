Підприємство Бахматюка закупило обладнання для лікарень Івано-Франківської області

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За допомогою до "Укрлендфармингу" зараз звертаються медустанови практично зі всієї України

Підприємство ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних закладів Івано-Франківської області обладнання і матеріали, необхідні в умовах епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, представники "Агрокомпанія Прикарпаття" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезінфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні.

"Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", - каже головний лікар лікарні Тарас Масляк.

У компанії відзначають, що за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медустанови практично зі всієї України. Зокрема, підприємство також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні Тернопільської області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легенів, а для Чемеровецької районної лікарні Хмельницької області закупило 4 ультразвукові інгалятори

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) і тваринництвом у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, підприємство "Агро-Край", яке також входить у структуру агрохолдингу Бахматюка, придбало обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.

27 березня в Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат у 10 випадках.