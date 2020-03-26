Підприємство Бахматюка придбало обладнання для лікарні у Гадячі

Підприємство "Агро-Край", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, придбало лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні. Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Як повідомляють в прес-службі, "Агро-Край" передало Гадяцької районної лікарні лабораторне обладнання - аналізатор газів крові та електролітів вартістю 340 тис. грн. Обладнання, що буде використовуватися клініко-діагностичної лабораторії лікарні для отримання екстреної діагностичної інформації щодо пацієнтів, які знаходяться у критичному стані.

"Це обладнання нам дуже потрібно. Такого обладнання у нас ніколи не було. Обстеження буде проводитися для усіх хворих, що знаходяться в реанімаційному відділенні", - говорить завідуюча клініко-діагностичною лабораторією Лариса Вельбой.

За її словами, пристрій допомагає проводити аналізи на наявність іонів натрію, калію і кальцію, дозволить робити заміри рівня гемоглобіну і гематокриту, оцінку парціального насичення вуглекислим газом і киснем і вимірювати показники кислотно-основного аналізу крові.

Як повідомив директор компанії Олександр Колодяжний, це не останнє придбання для медичних установ, яке планує підприємство, що працює на території району.

"У структурі господарства Гадяцького району працює 770 осіб. Крім того, є 10 тис. пайовиків. Хочемо, щоб вони мали міцне здоров'я та отримували якісні медичні послуги тут, в нашій лікарні", - зазначив він.

Як прокоментували у прес-службі агрохолдингу "Укрлендфармінг", така допомога регіональним медичним установам надається багатьма підприємствами, що входять в структуру агрохолдингу. Крім лабораторного медичного обладнання, на місцях агрохолдингом виділяються кошти на необхідні витратні матеріали та індивідуальні засоби захисту, на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, інгаляторів - в залежності від потреб конкретних медичних установ під час епідемії коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни за розміром земельного банку. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником групи компаній є український бізнесмен Олег Бахматюк.