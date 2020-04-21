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Підприємство Бахматюка передало проднабори до Великодня малозабезпеченим та пенсіонерам

Новини » Суспільство     21.04.2020 - 15:53
Підприємство Бахматюка передало проднабори до Великодня малозабезпеченим та пенсіонерам
Ілюстративне фото (ULF)

Повідомляється, що подарунки до Великодня в компанії збирають вже не перший рік

ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, передало подарунки до великодніх свят малозабезпеченим сім'ям та літнім людям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відзначають в компанії, працівники агрохолдингу відвідали своїх орендодавців у всіх селах, де веде виробничу діяльність підприємство.

Також повідомляється, що подарунки до Великодня в компанії збирають вже не перший рік, це вже стало традицією. Основна увага приділяється підтримки малозабезпеченим сім'ям та людям старшого віку, яким в цьому році зібрали і передали продуктові набори.

"Для нас це не тільки можливість привітати людей зі святами, а й можливість підтримати тих, хто потребує допомоги в ці непрості часи", - розповідає директор підприємства Галина Іванчук.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" надав допомогу Обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, допомогла Городенківської центральної районної лікарні та Монастириської районної лікарні Тернопільської області з придбанням апаратів штучної вентиляції легенів, а для Чемеровецької районної лікарні Хмельницької області закупили 4 ультразвукові інгалятори Підприємство входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

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Новини України Олег БахматюкПасхаУкрлендфармінг
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