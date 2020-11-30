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Підприємці звинуватили Молчанову у спробі рейдерського захоплення ринку "Столичний"

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 14:47
Підприємці звинуватили Молчанову у спробі рейдерського захоплення ринку "Столичний"
Фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Україна

Фермери та підприємці, які працюють на ринку "Столичний" вийшли на пікет проти дій міноритарного акціонера підприємства, керівника ТОВ "Сучасний ринкові інновації" і власника компанії - забудовника Stolitsa Grouр Влади Молчанової.

Про це йдеться в сюжеті "Правовий контроль" на YouTube-каналі.

В руках підприємці тримали плакати: "Молчанова - дай нам спокою!" та "Фермери проти забудови "Столичного". Вони обурені тим, що акціонер підприємства нібито намагається здійснити рейдерське захоплення "Столичного" і знести ринок, щоб на цьому місці почати будівництво житлового комплексу.

Журналісти відзначають, що для своїх цілей Молчанова найняла активістів, які заявляють, що ринок нібито належить екс-президенту Віктору Януковичу.

Водночас підприємці "Столичного", які вийшли на пікет, щоб протистояти Владі Молчанової та її "псевдоактивістам" заявляють, що будуть до останнього відстоювати свій ринок.

"Дайте спокій ринку. Нам ваша політика не потрібна. Ви вже з жиру бесітесь - і ваша Влада Борисівна (Молчанова, - ред), і все з нею разом узяті. Ми тут працюємо, нехай дадуть нам спокій", - заявила одна з підприємців.

Журналісти не виключають, що підприємці мають рацію стверджуючи, що активісти відстоюють інтереси забудовника Влади Молчанової. Адже "Столичний" знаходиться на території Софіївської Борщагівки, де в останні роки будівництво житлових масивів здійснюється шаленими темпами. А на території 160 га, на якій розташований ринок, є "ласим шматком" для будівельних компаній.

Нагадаємо, раніше адміністрація великого оптового ринку "Столичний" назвала неправдивою інформацію активістів про спробу власників ініціювати фіктивне банкрутство підприємства.

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