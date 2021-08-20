Підприємці дали свою оцінку результатам діяльності ДФС та поділилися очікуваннями від БЕБ

Так, "Асоціація "Укртютюн" відзначає покращення діалогу з питань протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами між ДФС і законослухняним бізнесом після очолення відомства Вадимом Мельником, а також рішуче підтримує його прагнення до повного викоренення незаконного виробництва тютюнових виробів на території України.

"Держава як регулятор ринкових відносин на ринку лікеро-горілчаної продукції покликана встановити та забезпечувати виконання правил гри на ринку для всіх учасників, базуючись на принципах рівності, прозорості та послідовності. Існування умов для виготовлення контрафактної продукції та роботи тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції є неможливим для досягнення довготривалої економічної безпеки держави. З огляду на це, ми вітаємо і підтримуємо дії команди ДФС на чолі з Вадимом Мельником щодо боротьби з нелегальним ринком алкоголю України. Запуск Офісу ефективної взаємодії з бізнесом став ефективним інструментом для досягнення поставлених цілей із забезпечення детінізації та досягнення загальної економічної безпеки в Україні", - впевнені в асоціації "Легальних виробників алкоголю".

В свою чергу Американо-українська ділова рада (USUBC) зазначила, що результати роботи команди Державної фіскальної служби протягом 2021 року, особливо у сфері боротьби з тіньовим бізнесом, дозволяють говорити про послідовну політику, спрямовану на встановлення якісних та взаємовигідних відносин держави та бізнесу. Представники USUBC висловили впевненість, що активна детінізація бізнесу, яка реалізується Державною фіскальною службою під керівництвом Вадима Мельника, подає позитивний сигнал легальному бізнесу та мотивує до його розвитку та до загального укріплення економічної безпеки країни.

"Ми переконані, що комунікація створена головою ДФС Вадимом Мельником між представниками експертного середовища, бізнес асоціаціями, та державними установами є запорукою комфортного середовища для роботи бізнесу, а також ефективного наповнення державного бюджету", - додають в Українській професійній Асоціації по захисту інвесторів кредиторів та страхувальників.

Не дивлячись на це, коментуючи створення Бюра економічної безпеки (БЕБ), у Європейській Бізнес Асоціації впенені, що верхівка ДФС не має перейти на роботу в новостворене відомство.

"Нам дуже цікаво, хто стане керівником БЕБ. Яку корпоративну культуру створюватимуть у новому органі? Чи не буде вона такою самою, як у податковій міліції? Тому багато буде залежати саме від кадрів БЕБ. Якщо туди перетечуть співробітники ДФС або податкової служби, то про нове обличчя правоохоронного органу годі буде й говорити", - зазначила виконавча директорка ЄБА Ганна Дерев'янко.

Вона запевнила, що в разі, якщо під час формування кадрового складу БЕБ будуть перетинатися "червоні лінії", то бізнес не стане мовчати. Саме неприйняття старих кадрів у новому правоохоронному органі було одним із застережень з боку ЄБА під час обговорення проєкту закону про БЕБ.

Насамперед вже зараз представників бізнесу турбує скандали, що виникли навколо конкурсу на посаду керівника БЕБ.

"Сама ідея створення Бюро економічної безпеки народилася як реакція на численні приклади неефективної та вибіркової діяльності податкової міліції, яка в очах підприємців і громадськості уособлювала собою некомпетентність і корумпованість правоохоронних органів. При цьому знадобився не один рік, щоб подолати саботаж і скасувати такий орган загалом", - кажуть в коаліції Української Ради Бізнесу, яка об'єднує 95 бізнес-асоціацій різних галузей економіки.

Там нагадують, що зараз триває фінальна фаза призначення керівника БЕБ - прем'єр має обрати одного з трьох кандидатів, рекомендованих Конкурсною комісією.

"Зрозуміло, що від керівника БЕБ насамперед залежатиме якість нового органу. Тому будь-яка кандидатура із уже існуючих органів здатна звести нанівець усі багаторічні зусилля зі створення нового незалежного єдиного органу з розслідування економічних злочинів. Український бізнес закликає прем’єр-міністра при обранні директора БЕБ врахувати позитивний досвід створення НАБУ та САП: обирати "нові обличчя", які не мають "інституційної пам’яті" роботи у поточних корумпованих службах - ДФС, СБУ, та МВС", - йдеться у заяві.

В той же час, не дивлячись на всі побоювання в Федерації роботодавців України висловили підтримку створеному Офiсу ефективної взаємодii з бізнесом, який забезпечує додатковi механiзми для координацiї дiй та налагодження дiалогу мiж бiзнес-середовищем та державними органами, а також сприяє ефективній реалізації програм з покращення умов ведення бізнесу в Україні.

"Ми запевнилися, що голова ДФС Вадим Мельник має добре розуміння того, що перепони для роботи експортерів можуть негативно вплинути на експорт зерна, а відповідно і на обсяги виробництва. В рамках діалогу нашої асоціації з ДФС домовилися про налагодження ефективної комунікації та співпраці асоціації через Офіс ефективної комунікації ДФС України. І за короткий період від початку такої комунікації маємо добрі приклади оперативного вирішення проблем", - підтримує колег президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

Американсько-українська ділова рада додає, що БЕБ від самого початку своєї роботи потребуватиме потужних аналітичних, оперативних та процесуальних напрацювань. Все це наразі є у ДФБ, тому USUBC підтримує передачу цих практик від ДФС до БЕБ.

"Бачимо ДФС наразі єдиною службою, доробок якої здатен суттєво прискорити та полегшити початок роботи Бюро економічної безпеки. Не поділяємо побоювання деяких колег щодо небезпеки переходу старих кадрів до нової структури", - резюмували в USUBC.