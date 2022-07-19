Підприємців звільнили від оприлюднення фінансової звітності під час війни

Верховна рада ухвалила закон "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". Документ в цілому підтримали 306 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram .

Закон (проект №7378) звільняє юридичних осіб від відповідальності щодо своєчасності, повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-сайті. Також відповідальності не буде упродовж трьох місяців після скасування воєнного часу.

Юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення: