Підприємців звільнили від оприлюднення фінансової звітності під час війни
Верховна рада ухвалила закон "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". Документ в цілому підтримали 306 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.
Закон (проект №7378) звільняє юридичних осіб від відповідальності щодо своєчасності, повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-сайті. Також відповідальності не буде упродовж трьох місяців після скасування воєнного часу.
Юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:
- річної консолідованої фінансової звітності;
- аудиторських звітів;
- звітів про управління;
- консолідованого звіту про управління;
- звіту про платежі на користь держави;
- консолідованого звіту про платежі на користь держави.
Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Зарплати будуть заморожені або незначно зростуть на тлі 20%-ї інфляції.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.