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Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На сьогоднішній день не існує причин для девальвації гривні. Фінансова система залишається стабільною, а міжнародні резерви навіть зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева під час національного телемарафону.

"Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає", - сказав він.

Як зазначив Гетманцев, Україна втримала перші дні війни, коли були панічні настрої, золотовалютні резерви НБУ навіть зросли з початку війни.

Він нагадав, що НБУ зафіксував на період війни офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25, і реальний обмінний курс зараз не дуже відрізняється від офіційного.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2% до 28,1 млрд доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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