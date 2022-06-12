Вступ України до ЄС: у Єврокомісії сказали, коли буде рішення щодо кандидатства

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу може бути прийнято наступного тижня.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час візиту до Києва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

За її словами, рішення по Україні Європейська комісія може прийняти вже до кінця наступного тижня.

"Урсула фон дер Ляєн під час візиту зазначила, що до кінця наступного тижня Європейська комісія має завершити обговорення питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Урсула фон дер Ляєн 11 червня перебувала з візитом у Києві. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підвести підсумки роботи, необхідної для відновлення і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху.