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Пропозиції щодо зміни закону про мову до Ради не надходили, - Разумков

Новини » Політика     17.01.2020 - 21:26
Пропозиції щодо зміни закону про мову до Ради не надходили, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков очікує на "фідбек" від Офісу президента

Наразі жодних законопроєктів щодо змін до "мовного закону" не надходило до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Дмитра Разумкова телеканалу "ТРК-Україна".

За словами Разумкова, більшість законодавчих ініціатив надходять від Офісу президента, тому він очікує на "фідбек" щодо закону про мову.

"Станом на сьогодні пропозицій щодо зміни законодавства до Ради не надходило. Я думаю, що багато законодавчих ініціатив йде від ОП, а там досить глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив. І з приводу цього питання ми будемо бачити фідбек", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія Ради Європи порекомендувала Україні переглянути "мовний закон" у частині санкцій за його порушення. Зокрема, комісія рекомендувала переглянути частин закону, де йдеться про адміністративні санкції не лише за навмисне спотворення української мови, а й за будь-яке порушення.

Також РБК-Україна писало, що Венеціанська комісія розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин. Україну закликали призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлено закон про мовні права національних меншин.

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