В Праге назвали дату поставки первой партии снарядов в Украину по чешской инициативе

"Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины, они помогут оградить суверенитет Украины от российского вторжения", - сказал он перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС.

По его словам, сейчас концентрируются на выполнении соглашений, которые были заключены и оплачены.

"Мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам", - добавил Липовский.