Свято Рош ха-Шана в Умані: поліція вже склала шість протоколів та відкрила три справи

В Умані хасиди-паломники сьогодні святкують юдейське свято Рош ха-Шана. Безпеку та правопорядок в місті забезпечують українські та ізраїльські правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції .

Правоохоронці вже отримали 38 повідомлень з часу перебування паломників на території Умані. Поліція склала 6 адміністративних протоколів: два за порушення умов перебування паломників на території міста, ще два за дрібне хуліганство та один - за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, українські правоохоронці відкрили три кримінальних провадження за фактом:

розповсюдження з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР-тестів;

надання громадянином Ізраїлю свідоцтва з ознаками підробки на право управління транспортним засобом;

збуту на території міста бит, електрошокерів та ножів.

Поліція вже призначила відповідні експертні дослідження в рамках цих кримінальних проваджень.