Прайс-кэпы мешают полноценному импорту электроэнергии, - эксперт

В частности он рассказал, что в часы дефицита Украина не пользуется возможностями на импорт электроэнергии на полную мощность.

"Мы не выбирали эти квоты, даже в условиях дефицита. Причем не выбирали очень много, больше половины не выбирали. Потому что у нас регулирование, ценовое регулирование, которое осуществляет НКРЭКУ, это регулятор основной энергетический. И это регулирование абсолютно, мне кажется, неэффективное", - пояснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что из-за этих ограничений в часы дефицита цена электроэнергии в Украине ниже, чем на внешних рынках.

"В результате имеем возможность импортировать, но не импортируем из-за такой, на мой взгляд, неадекватной политики НКРЭКУ. Надо срочно менять эту ситуацию для того, чтобы в полной мере использовать импорт", - подчеркнул Омельченко.

В итоге он добавил, что прайс-кэпы нужно или полностью отменить, или установить на европейском уровне.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.