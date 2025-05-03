Прайс-кэпы мешают подключать новую генерацию к рынку, - эксперт

По ее словам, прайс-кэпы в сочетании с волатильностью рынка ставят под сомнение экономическую целесообразность самопроизводства, особенно когда речь идет не только о покрытии собственного потребления, но и о продаже электроэнергии.

"В случае продажи электроэнергии в сеть экономическая привлекательность становится менее очевидной. Волатильность цен на оптовом рынке и регулируемые прайс-кэпы снижают рентабельность самопроизводства", - отметила Верещинская.

Она подчеркнула, что ограничения в виде предельной цены в 9000 грн/МВт-ч в пиковые часы не позволяют бизнесу в полной мере воспользоваться преимуществами высоких цен, тогда как в часы с избытком генерации цены часто опускаются до уровня, близкого к себестоимости.

"В пиковые часы потребления цены на рынке на сутки вперед регулярно достигают ограничения, которое составляет 9 тыс. грн за МВт-ч, тогда как в часы максимальной солнечной генерации они часто опускаются ниже 3 тыс. грн за МВт-ч. Это создает существенный разрыв в выгодах между экономией на собственном потреблении и продажей излишков в сеть и сдерживает предприятия от расширения мощностей с целью продажи электроэнергии", - подчеркнула она.

Напомним, эксперт ПРООН и член общественного совета при Минэнерго Андрей Курмаз также заявил, что ограничения цен на рынке электроэнергии сдерживают импорт из ЕС и тормозят развитие установок для хранения энергии.