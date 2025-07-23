Прайс-кэпы в Украине должны соответствовать европейскому уровню, - ЕВА

Установление предельных цен на электроэнергию на европейском уровне должно быть среди первоочередных инициатив. Их следует держать в фокусе новой команды Минэнерго.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).
В ассоциации отметили, что энергетический сектор играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности, энергетической безопасности и интеграции Украины в единый европейский рынок.
"Установление прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими - одно из ключевых предложений, которое бизнес считает критически важным для дальнейшей интеграции энергорынка в европейский", - отмечают в организации.
В Ассоциации также отметили важность преодоления долгов на рынке, упрощения разрешительных процедур в сферах строительства и экологии, сохранения и расширения налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования, развития внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, отсрочки введения углеродного налога CBAM, а также защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.
"Указанные предложения являются результатом основательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они имеют целью поддержать формирование сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине", - подчеркнули в ЕВА.
Напомним, на заседании 4 декабря 2024 года Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения тогда не приняли.
Как сообщалось, ранее доктор экономических наук, эксперт по энергетике Андриан Прокип назвал пересмотр прайс-кепов неизбежным шагом в нынешних условиях.
По его мнению, изменение ценовых ограничений - прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.
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