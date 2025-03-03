Прайс-кэпы сдерживают импорт, создавая риски для баланса энергосистемы, - эксперт

"На сегодняшний день это действительно сдерживающий фактор едва ли не ключевой. Ведь у нас импортное сечение максимум на 50%. А очень много дней этой зимой это вообще было в коридоре 20% вообще заполнения. Это, безусловно, крайне мало", - отметил Бойко.

Он отметил, что импортная электроэнергия объективно дороже - в среднем на 15-20% в будни. В то же время он обратил внимание на значительные ценовые колебания в пиковые часы нагрузки энергосистемы.

"Если посмотреть на эту ситуацию подробнее и попытаться понять корень проблемы, то наибольший разгон маржинальности в ценах приходится именно на часы максимальной нагрузки энергосистемы на пиковые часы. И вот в пиковые часы доходит до 300% разницы в цене", - отметил Бойко.

По мнению члена наблюдательного совета "Укрэнерго", для решения этой проблемы регулятору следует рассмотреть вопрос поднятия вечерних прайс-кэпов.

"Это, в принципе, позволит шире открыть двери для захода импортного ресурса и, соответственно, активнее использовать импорт для балансировки энергосистемы, для покрытия именно дефицитов", - подытожил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что риски отключений для населения остаются высокими, и одним из ключевых факторов, ухудшающих ситуацию, являются действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы).