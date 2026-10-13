Прайс-кепы предлагают поднять до 18 тысяч гривен: в ВЭА объяснили причины

Максимальные прайс-кепы на рынке электроэнергии следует установить на уровне 18 000 грн/МВт·ч, чтобы ценовые ограничения не мешали привлекать маневровую генерацию и импорт в часы дефицита.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) к НКРЭКУ.

Почему прайс-кепы предлагают повысить

В ВЭА подчеркивают, что действующий ценовой "потолок" уже влияет на работу балансирующего рынка. В первой декаде сентября цена балансирующей электроэнергии в значительном количестве часов доходила до максимально разрешенных 17 000 грн/мВт·ч.

"В часы дефицита необходимо иметь возможность привлекать тепловую, газовую, гидрогенерацию, системы накопления и другие маневровые мощности без ситуации, когда регуляторный ценовой предел делает их работу экономически нецелесообразной", - отмечается в обращении.

Отдельно в Ассамблее обращают внимание на газопоршневые, газотурбинные и когенерационные установки. Их себестоимость в значительной степени зависит от цены на газ, поэтому слишком низкие прайс-кепы могут одновременно ограничивать работу такой генерации и сдерживать появление новых распределенных мощностей.

"Учитывая указанное, ВЭА предлагает НКРЭКУ установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии на уровне 18 000 грн/МВтч", - говорится в письме.

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В ВЭА считают, что такой уровень даст больше возможностей для работы газовой и другой маневровой генерации, привлечения дополнительных мощностей и снизит риск того, что прайс-кеп станет искусственным барьером для ресурса, доступного энергосистеме.

Как известно, НКРЭКУ 24 сентября одобрила проект постановления, которым предлагается установить максимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВт·ч.