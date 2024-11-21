Прайс-кепы не позволяют покрыть дефицит в энергосистеме, - Тинский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмена и инвестора в ВИЭ Игоря Тинного.

По его мнению, прайс-кепы не позволяют эффективно маневрировать на рынке, особенно, когда возникает потребность в импортной электроэнергии для покрытия дефицита. Тинный отметил, что такие ограничения также сужают возможности для развития внутреннего рынка электроэнергии, в частности для внедрения технологий накопления энергии.

"Прайс-кепы в нынешнем виде не позволяют развивать внутренний рынок "суточного переноса". Речь идет о батарейках. Сейчас функцию "суточного переноса" осуществляют только гидроаккумулирующие электростанции. Если бы прайс-кепы были выше, мы могли бы импортировать оборудование для газовой генерации, системы накопления энергии, развивать рынок", – объяснил бизнесмен.

Игорь Тынный подчеркнул, что в настоящее время рынок электроэнергии в Украине сталкивается с двумя наиболее критическими проблемами: долгами и прайс-кепами. Он считает, что усиленное государственное регулирование, особенно в условиях кризисов, не должно быть общим правилом, а лишь носить технический характер на случай экстренных ситуаций.

"Практика усиленного государственного регулирования в целом ошибочна для любого рынка. Сейчас на энергетическом рынке в Украине нет никаких стимулов для строительства малой генерации", - заметил Тынный.

По словам эксперта, ключевой потребностью Украины является обеспечение стабильного импорта электроэнергии через рыночные механизмы, а не аварийную помощь. Тинный отметил важность расширения рыночных инструментов и увеличения доли рыночных операций для эффективного функционирования энергосистемы.

"Увеличение доли рыночных операций является ключевым для развития энергетики. Импорт должен осуществляться коммерчески, а не из-за аварийных поставок", – подытожил он.

По мнению эксперта, сейчас государственное регулирование должно сосредоточиться на развитии нового маневрового поколения, поддержке рынка и свободной межгосударственной торговле электрической энергией.

Ранее президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила необходимость решения системных вопросов на украинском энергетическом рынке, в частности, проблем с долгами и прайс-кепами.