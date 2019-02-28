Правозахисний рух "Сила права" заявив про підтримку Тимошенко

Фото: представники руху "Сила права" (прес-служба)

У "Силі права" вважають, що Тимошенко як президент зможе відстоювати мир на українських умовах

Лише лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко як президент зможе відстоювати мир на українських умовах і забезпечити відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії Російської Федерації. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

"Ми підтримуємо кандидата в президенти України Юлію Тимошенко і всією нашою командою наполегливо працюватимемо, щоб нарешті був обраний відповідальний глава держави, який розуміє, що країну треба захищати і йти в наступ на всіх фронтах: на дипломатичному, юридичному, економічному", - сказав він.

Правозахисник наголосив, що всі спроби налагодити співпрацю з нинішньою владою розбилися об байдужість і нерозуміння чиновників. Андрій Сенченко вважає, що країну мусить очолювати людина, за спиною якої "не офшорні скандали і не звинувачення в корупції на військових поставках, а бажання відстоювати національні інтереси на всіх рівнях".

"Ми підтримуємо людину, для якої є неможливою капітуляція перед державою-агресором, і яка чітко розуміє, що нашій країні потрібен мир на українських умовах, без територіальних чи політичних поступок Росії", - наголосив лідер організації.

Він додав, що громадський правозахисний рух "Сила права" має позитивний досвід співпраці з Тимошенко: разом з її Воєнним кабінетом було зірвано "кілька корупційних оборудок нинішнього головнокомандувача".

"Президент двічі намагався протиснути руками військових державне оборонне замовлення на 10 ракетних катерів "Лань" - кожен за ціною 3 млрд 800 млн грн, а це 140 млн дол. Аналогічний ракетний шведський катер коштує (для порівняння) 20 млн дол.", - уточнив Андрій Сенченко, додавши, що на завищенні ціни в 4 рази на 10 катерах планували заробити 1 млрд 200 млн дол.

Разом із майбутнім президентом Юлією Тимошенко "Сила права" прагне досягти суспільно-державного партнерства у реалізації програми притягнення до відповідальності Росії як держави-агресора і стягнення з неї шкоди, нанесеної громадянам, бізнесу та українській державі.

Завдяки підтримці "Сили права" вже є понад 1000 судових рішень, які юридично довели факт російської агресії. Проте чинна влада не зацікавлена у використанні таких аргументів. Команда Порошенка так і не спромоглася порахувати збитки, нанесені державі, обурився Андрій Сенченко.

Правозахисники також порахували: якщо 2 млн постраждалих українських громадян звернуться до суду за відшкодуванням збитків, завданих РФ, загальна їх сума перевищуватиме 100 млрд євро.

Всеукраїнський громадський рух розраховує і на потужну дипломатичну підтримку майбутнього президента Тимошенко для можливості арешту активів РФ і повернення збитків українцям.