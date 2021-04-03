Правозахисники: у Криму блокують 27 українських сайтів, більшість з них - новинні
В окупованому Криму повністю заблоковані 27 сайтів українських сайтів. Переважна більшість з них - онлайн-медіа.
Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.
Серед них: Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК-Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.
Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ОСЬ України та організації Хізб ут-Тахрір.
Перевірку доступності сайтів проводили в лютому-березні 2021 року.
Правозахисники відзначають, що блокування українських онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право мешканців півострова на доступ до інформації.
Раніше повідомлялося, що в аннексированном Росією Криму 10 провайдерів в дев'яти населених пунктах півострова блокують 20 українських інформаційних сайтів.
РБК-Україна писало, що нещодавно Печерський суд заблокував низку українських інформаційних сайтів.