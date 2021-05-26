"Перший момент, де ми зустрічаємось із правовою невизначеністю. Відповідно до пункту № 3 частини 2 статі 12 законопроекту підставами до здійснення позапланового заходу щодо суб’єктів господарювання є обгрунтоване звернення фізичної особи. Ми прикметники "обгрунтоване", "необгрунтоване", "гарно", "погано" у тексті законопроекту використовувати не можемо. Це або звернення, або не звернення. І хто буде контролювати, що таке "обгрунтоване звернення"? Які критерії ви відносите до обгрунтованого звернення? Тому перше - це є зловживання", - розповів Кабаченко.

За його словами, так само не чітко визначені умови для здійснення позапланових перевірок екологічною інспекцією, що може спричинити масштабні зловживання з боку контролюючого органу.

"В частині 3 статті 12 проекту закону передбачена можливість здійснення позапланового заходу державного екологічного контролю за потреби. Що це таке "за потреби"? Хто визначає "потребу"? Хто виконує "потребу"? Хто несе відповідальність за потребу. Тобто такі слова як "обгрунтоване звернення", "за потреби" ми в законопроектах використовувати не можемо", - наголосив Кабаченко.

Окрім того, депутат звернув увагу, що законопроект передбачає збільшення повноважень екоінспекції і наділення її невластивими функціями.

"З якоїсь невідомої для мене причини екологічну інспекцію наділяють функціями правоохоронних органів. Наприклад, інспектор екологічної інспекції може оглядати автомобіль, може перевіряти документи, що встановлюють особи, може складати протоколи й, по суті, притягувати до відповідальності. З однієї сторони цей підхід він абсолютно виважений, якщо взяти, наприклад, браконьєрів, людей, які незаконно виловлюють рибу. Звісно, що екоінспеція має бути наділена правами, запитати документи, що представляють особу, зупинити особу, або видати протокол. Але на сьогодні цю функцію закривають і виконують правоохоронні органи", - пояснив Кабаченко.

Ще однією сумнівною нормою законопроекту, яка, на думку депутата, може стати корупційним фактором, є надання екоінспекції права самостійно виносити рішення про зупинення діяльності суб’єктів господарювання в цілому чи окремих його цехів строком до 3 робочих днів у разі виявлення понаднормових викидів, скидів чи відходів.

"На сьогодні існує норма про зупинення цехів або інших одиниць, але на підставі рішення суду. Якщо ми припускаємо, що екоінспеція зловживає своїми повноваженнями, то вона без рішення суду може заблокувати роботу підприємства… Ми говоримо, що ви можете брати на себе такі повноваження без рішення суду. Абсолютно неприпустимий факт", - наголосив Кабаченко.