"Правосуддя немає ніде": у Франції десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту

Десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці по всій Франції в суботу, 16 січня, в знак протесту проти закону "Про глобальної безпеки". За даними поліції, до протестів по всій країні приєдналися 34 тис. осіб. Організатори стверджують, що загальна кількість мітингувальників було ближче до 200 тис.

Про це повідомляє BFM TV.

В Парижі марш відбувся, незважаючи на снігопад. Учасники пройшли ходою від площі Фелікса Ебуе до площі Бастилії на сході міста. Присутні несли транспаранти з гаслами: "Поліція - всюди, а правосуддя немає ніде", а також "Режим НС - це поліцейська держава".

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, поліція затримала 75 осіб - в цілому по країні, причому 24 з них в Парижі. За словами глави відомства, 12 силовиків отримали поранення. Крім того, поліція була змушена припинити несанкціоновану вечірку, виявлену на маршруті ходи в Парижі. Організаторам були виписані повідомлення про штрафи.

Особливе невдоволення мітингувальників викликає 24-я стаття цього закону, що передбачає штрафи за фото - і відеозйомку окремих поліцейських, якщо поширення цих кадрів "загрожує фізичної або психічної недоторканності окремих чиновників".

За дане правопорушення можна буде отримати рік в'язниці або штраф у 45 тисяч євро. Крім того, демонстранти визнали невідповідною реакцію поліцейських, які в ніч на 1 січня розігнали підпільний рейв в Бретані з участю близько 2400 осіб.