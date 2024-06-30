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Православную церковь Болгарии возглавил сторонник российского вторжения в Украину

Иллюстративное фото: Православную церковь Болгарии возглавил сторонник российского вторжения в Украину (flickr.com_swiv)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 30 июня, Болгарская православная церковь, близкая с Россией, избрала нового патриарха. Им стал 52-летний Даниил, открыто поддержавший российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНР.

На собрании делегатов и Священного Синода, высшего церковного органа Болгарской православной церкви Даниил получил поддержку 69 из 138 присутствующих. Его соперник Григорий, придерживающийся нейтральной позиции, получил 66 голосов, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Даниил стал преемником патриарха Неофита, скончавшегося в марте 2024 года и призвавшего к прекращению войны в Украине.

Даниил, напротив, поддержал российское вторжение в Украину в видеообращении 2023 года и критиковал тенденцию "сеять ненависть к одной из воюющих сторон, названной единственным агрессором".

Отношения Болгарии и России

Отметим, что президент Болгарии Румен Радев выступает против помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По его словам, поставка оружия украинским военным - "тушение пожара бензином".

Он также накладывал вето на предоставление Украине бронетранспортеров.

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