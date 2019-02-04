Правоохоронний комітет підготував понад 200 законів до розгляду в Раді

У комітеті просять Раду про розгляд документів у сесійній залі

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности наработал более 200 законопроектов, требующих рассмотрения в Верховной раде. Об этом в ходе согласительного совета рассказал глава профильного комитета, народный депутат Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада может рассмотреть ряд проектов во время пленарных заседаний парламента в марте.

"У нас 215 законопроектов подготовлено комитетом. Я думаю хватит и на 10, и 11, и на 12-ю сессии. Но у нас они есть, то есть, пожалуйста, надо на пленарных неделях в марте помочь нам их рассмотреть во время блочных постановлений, мы были бы вам благодарны", - сообщил Кожемякин.

Напомним, Верховная рада Украины в пятницу, 18 января 2019 года, провела последнее пленарное заседание девятой сессии парламента. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии девятой сессии парламента 25 января.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента заявил, что для Верховной рады 2018 год был сложным в связи с большим количеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов. По его словам, в этом году распространялись прогнозы о роспуске парламента и досрочных выборах.