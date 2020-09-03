Правоохоронні органи по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців, - опитування

Дії правоохоронних органів по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців. Зокрема, НАБУ довіряє 1,7% респондентів, САП - 1,1%.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Крім того, 96% опитаних відзначають роботу правоохоронних органів у боротьбі з корупцією як неефективну.

Водночас найгірший баланс довіри і недовіри до правоохоронних інституцій - в НАБУ і САП. Баланс довіри до них є від'ємним і становить - в НАБУ -58,7%, САП -59,9%.

Найнижчий рівень підтримки серед керівників правоохоронних органів у директора НАБУ Артема Ситника. Так, на запитання "Як Ви оцінюєте роботу таких державних діячів-керівників правоохоронних структур?" про Артема Ситника 1,1% відповів "повністю позитивно", "скоріше позитивно" - 9,5%.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня 2020 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України визнав неправомірним призначення Ситника директором НАБУ, проте сам Ситник заявив, що залишається директором бюро попри рішення суду.

Згідно з висновком Центру політико-правових реформ, після постанови Конституційного суду всі рішення Артема Ситника після 28 серпня 2020 можуть бути оскаржені в судовому порядку і визнані протиправними.