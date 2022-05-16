Правоохоронці встановили особи 45 російських військових злочинців, - Венедиктова
Співробітники правоохоронних органів встановили 45 військових РФ, які вчиняли військові злочини на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової під час телемарафону.
"На сьогоднішній день у нас встановлено 45 таких осіб, щодо військових злочинів, це стаття 438 ККУ, та троє людей вже в суді. Людина, яка звинувачується у вбивстві цивільної, і ще дві особи передані до суду (причому фізично вони перебувають в Україні), це люди, які обстрілювали громадську інфраструктуру на Харківщині", - розповіла Венедиктова.
Також вона додала, що наразі є 11 600 фактів, за якими розслідуються злочини. При цьому, щоб притягнути до відповідальності за військові злочини, потрібно знайти всіх свідків. Наразі це ускладнюється неможливістю доступу до певних територій. Тому прогнозувати тривалість всього процесу дуже складно.
Нагадаємо, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишімаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни.
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