Правоохоронці встановили особи 45 російських військових злочинців, - Венедиктова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової під час телемарафону .

"На сьогоднішній день у нас встановлено 45 таких осіб, щодо військових злочинів, це стаття 438 ККУ, та троє людей вже в суді. Людина, яка звинувачується у вбивстві цивільної, і ще дві особи передані до суду (причому фізично вони перебувають в Україні), це люди, які обстрілювали громадську інфраструктуру на Харківщині", - розповіла Венедиктова.

Також вона додала, що наразі є 11 600 фактів, за якими розслідуються злочини. При цьому, щоб притягнути до відповідальності за військові злочини, потрібно знайти всіх свідків. Наразі це ускладнюється неможливістю доступу до певних територій. Тому прогнозувати тривалість всього процесу дуже складно.