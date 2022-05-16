ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Правоохоронці встановили особи 45 російських військових злочинців, - Венедиктова

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 17:58
Правоохоронці встановили особи 45 російських військових злочинців, - Венедиктова Фото: генпрокурор України Ірина Венедиктова (loda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Співробітники правоохоронних органів встановили 45 військових РФ, які вчиняли військові злочини на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової під час телемарафону.

"На сьогоднішній день у нас встановлено 45 таких осіб, щодо військових злочинів, це стаття 438 ККУ, та троє людей вже в суді. Людина, яка звинувачується у вбивстві цивільної, і ще дві особи передані до суду (причому фізично вони перебувають в Україні), це люди, які обстрілювали громадську інфраструктуру на Харківщині", - розповіла Венедиктова.

Також вона додала, що наразі є 11 600 фактів, за якими розслідуються злочини. При цьому, щоб притягнути до відповідальності за військові злочини, потрібно знайти всіх свідків. Наразі це ускладнюється неможливістю доступу до певних територій. Тому прогнозувати тривалість всього процесу дуже складно.

Нагадаємо, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишімаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Венедіктова Розслідування Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну