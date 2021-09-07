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Правоохоронці викрили зловживання у великій держкомпанії на мільйони доларів

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Одеса, Вівторок 07 вересня 2021 16:25
Правоохоронці викрили зловживання у великій держкомпанії на мільйони доларів Фото: у великій держкомпанії виявили зловживання на мільйони доларів (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці викрили зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації України на мільйони доларів на експортних операціях. У морському порту "Чорноморськ" проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управлінні комунікації Нацполиции.

Встановлено, що керівники держкорпорації намагалися вивезти з України зернові на суму в 7 млн доларів на підконтрольну їм компанію-нерезидент, яка має заборгованість перед ДПЗКУ за поставлені раніше вантажі.

При цьому відвантаження здійснювалося за заниженою вартістю і без передоплати. При цьому правоохоронці викрили численні факти реалізації злочинної схеми.

Зокрема за кредити, отримані під державні гарантії, посадові особи Державної корпорації закуповували Зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, яка була значно нижчою за ринкову.

Зазначається, що протягом січня-травня між держкорпрацією та іноземними компаніями були укладені контракти на постачання ЗЕРНОВИХ на суму понад 231 млн доларів. При цьому на кінець липня заборгованість цих компаній перед ДПЗКУ перевищувала 57 млн доларів.

"Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України ЗЕРНОВИХ культур на адресу компанії-нерезидента, що має заборгованість ДПЗКУ на суму 7 млн доларів за раніше поставлений вантаж", - вказується в повідомленні.

У морському порту "Чорноморськ" і складських приміщеннях проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в серпні з України спробував втекти голова ДПЗКУ. Його затримали в аеропорту "Жуляни".

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