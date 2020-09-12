Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за фактами фальсифікацій справи "Роттердам+" детективами Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомив колишній підозрюваний у справі екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк в ефірі телеканалу "Прямий".

"Мені відомо, що вже є кримінальні провадження щодо детективів, які фальсифікували справу", - повідомив Вовк.

За його словами, найближчим часом ймовірно з’являться кримінальні провадження і за фактом розтати бюджетних коштів під час проведення цього розслідування.

"Логічно, що вони з’являться. З публічних джерел можна легко побачити, що лише на публічні дослідження через систему ProZorro вони витратили понад 1 млн грн. Тому це абсолютно резонне питання", - додав екс-голова НКРЕКП.

Вовк наголосив, що після офіційного закриття справи за відсутності складу злочину, з нього зняті всі обвинувачення.

"З мене зняті всі обвинувачення, що підтверджено отриманим на руки оригіналом постанови про закриття справи", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.