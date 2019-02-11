Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання Мангера

Мангеру сьогодні оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Правоохранители проводят обыски по месту жительства главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генерального прокуратора Юрия Луценко Ларисы Сарган, опубликованное в Facebook.

Сарган сообщила, что подозрение вручено по месту жительства Мангера, в настоящее время там проводятся обыски.

Правоохранителями будут приниматься меры для доставки подозреваемого в Печерский районный суд города Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сегодня утром заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение голове Херсонского областного совета в организации заказу убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

В документе также указано, что нападение было вызвано личной неприязнью к ней за противодействие незаконной вырубке леса.

На прошлой неделе вышло журналистское расследование программы "Схемы", в котором утверждалось, что Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк. В частности, анализ публичных реестров показал наличие деловых отношений с Алексеем Левиным ("Москал"), который бежал за границу. Кроме того, за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера передал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.