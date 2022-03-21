RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Правоохоронці відкрили провадження через угон ворогом українських кораблів із Бердянська

Фото: Бердянський морський торговельний порт (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Запорізька обласна прокуратура взялася за процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо крадіжки українських суден із порту Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із погрозою застосування насильства захопили 5 морських суден, які стояли у порту міста Бердянська. Кораблі були завантажені українським зерном", – йдеться в повідомленні.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 15 років. Досудовим розслідуванням займаються слідчі Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали міського голову Берислава на Херсонщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськГенеральна прокуратура УкраїниЗапорожская областьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України