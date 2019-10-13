Правоохоронці не виключають провокацій під час масових акцій 14 жовтня

Під час масових заходів, маршів і акцій, які присвячені Дню захисника України правоохоронні органи будуть діяти суворо й уважно, адже під час масових акцій можливі будь-які провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання.

"14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. Багато людей завтра візьмуть участь у масових заходах, політичних мітингах, акціях, ходах, присвячених цій даті. Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожного українця!" - йдеться в спільній заяві глав МВС та СБУ та секретаря РНБО.

Зазначено, що правоохоронці готові забезпечувати права громадян і захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника.

"Вкрай важливо у цей день об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпека і поважати права кожного громадянина", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 жовтня ветерани АТО проведуть у Києві марш "Немає капітуляції". Марш розпочнеться о 16:00 в парку імені Тараса Шевченка. Колона пройде до Майдану Незалежності, де відбудеться віче, а потім учасники акції перемістяться в урядовий квартал і проведуть перформанс.

Крім того, Посольство США в Україні закликав американських громадян бути обережними під час проведення в Києві маршу ветеранів АТО "Немає капітуляції".