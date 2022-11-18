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Правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъято продукции на 20 млн гривен

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Пятница 18 ноября 2022 18:03
Правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъято продукции на 20 млн гривен Фото: правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет(facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Волынской области разоблачили нелегальную табачную фабрику. По предварительным подсчетам, ее производственные мощности позволяли производить до 20 тысяч пачек сигарет в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, предприятие действовало в одном из отдаленных сел. На фабрике была смонтирована профессиональная линия подготовки сырья, применялось высокотехнологичное дорогостоящее оборудование.

Территория вокруг была огорожена высоким забором. Кроме того, там была установлена современная система сигнализации и видеонаблюдения. Периметр патрулировала усиленная охрана - все это обеспечивало полную секретность объекта.

В ходе обысков изъята линия для производства табачных изделий, линия для их упаковки, более 59 тысяч пачек готовой продукции, более 5,5 тонн табака, бумага, фильтры и комплектующие.

Общая стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

Досудебное расследование по факту изготовления и сбыта табачных изделий с поддельными марками акцизного налога продолжается (ч. 1 ст. 199 УК Украины).

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что усилят координацию правоохранительных органов по противодействию нелегальному рынку сигарет.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на данные исследовательской компании Kantar, по состоянию на август 2022 года доля нелегального рынка сигарет Украины достигла 21,9% , в то время как по итогам 2021 года она составляла 16,9%.

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